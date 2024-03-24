TFF 3. Lig'de 25. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı. 1. Grup'ta Aliağa Futbol liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK ilk sıradaki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 3. Lig'de 25. hafta tamamlandı
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24 Mart 2024 17:22
TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları yapıldı.

Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup:

Edirnespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

Kırıkkalegücü-Malatya Arguvanspor: 5-0

Aliağa-Tarsus İdman Yurdu: 10-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Mardin 1969: 2-3

Karabük İdmanyurdu-Talasgücü Belediyespor: 1-0

2. Grup:

Silifke Belediyespor-Efeler 09: 1-3

Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor: 0-0

TPAO Batman Petrolspor-Hacettepe 1945:

Turgutluspor-Sapanca Gençlikspor: 3-1

Pazarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 4-1

3Gen Holding Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor: 2-1

3. Grup:

Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor: 1-0

Onvo Ağrı 1970-Fatsa Belediyespor: 1-1

Kuşadasıspor-Bornova 1877: 4-1

Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor: 4-0

4. Grup:

Güneş Holding Çankaya-Balıkesirspor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 3-0

Siirt İl Özel İdaresi-İdaş Çatalcaspor: 2-1

Orduspor 1967-Nevşehir Belediyespor: 4-3

Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK: 4-1

Bitexen Adana 1954 FK-Tokat Belediye Plevnespor: 2-1

Sebat Gençlikspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 0-1

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