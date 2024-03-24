TFF 3. Lig'de 25. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları yapıldı.
Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup:
Edirnespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
Kırıkkalegücü-Malatya Arguvanspor: 5-0
Aliağa-Tarsus İdman Yurdu: 10-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Mardin 1969: 2-3
Karabük İdmanyurdu-Talasgücü Belediyespor: 1-0
2. Grup:
Silifke Belediyespor-Efeler 09: 1-3
Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
TPAO Batman Petrolspor-Hacettepe 1945:
Turgutluspor-Sapanca Gençlikspor: 3-1
Pazarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 4-1
3Gen Holding Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor: 2-1
3. Grup:
Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor: 1-0
Onvo Ağrı 1970-Fatsa Belediyespor: 1-1
Kuşadasıspor-Bornova 1877: 4-1
Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor: 4-0
4. Grup:
Güneş Holding Çankaya-Balıkesirspor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 3-0
Siirt İl Özel İdaresi-İdaş Çatalcaspor: 2-1
Orduspor 1967-Nevşehir Belediyespor: 4-3
Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK: 4-1
Bitexen Adana 1954 FK-Tokat Belediye Plevnespor: 2-1
Sebat Gençlikspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 0-1
Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup:
Edirnespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
Kırıkkalegücü-Malatya Arguvanspor: 5-0
Aliağa-Tarsus İdman Yurdu: 10-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Mardin 1969: 2-3
Karabük İdmanyurdu-Talasgücü Belediyespor: 1-0
2. Grup:
Silifke Belediyespor-Efeler 09: 1-3
Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
TPAO Batman Petrolspor-Hacettepe 1945:
Turgutluspor-Sapanca Gençlikspor: 3-1
Pazarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 4-1
3Gen Holding Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor: 2-1
3. Grup:
Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor: 1-0
Onvo Ağrı 1970-Fatsa Belediyespor: 1-1
Kuşadasıspor-Bornova 1877: 4-1
Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor: 4-0
4. Grup:
Güneş Holding Çankaya-Balıkesirspor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 3-0
Siirt İl Özel İdaresi-İdaş Çatalcaspor: 2-1
Orduspor 1967-Nevşehir Belediyespor: 4-3
Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK: 4-1
Bitexen Adana 1954 FK-Tokat Belediye Plevnespor: 2-1
Sebat Gençlikspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 0-1
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