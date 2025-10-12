TFF 2. Lig'de 8. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.
İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Somaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 0-3
Mardin 1969 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-0
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 3-2
Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mesin İdmanyurdu: 0-0
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Muşspor: 1-0
Güzide Gebzespor-Isbaş Isparta 32 Spor: 1-1
Bursaspor-Menemen FK: 3-0
Fethiyespor-Adanaspor: 7-0
Beyaz Grup:
Merkür Jet Erbaaspor-Sinacan Belediyesi Ankaraspor: 1-0
İskendersunpor-Muğlaspor: 2-1
Adana 01 FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-1
Kepezspor-Bucaspor 1928: 1-0
Sultan Su İnegölspor-Beykoz Anadoluspor: 3-1
Seza Çimento Elazığspor-Karaman FK: 2-0
MKE Ankaragücü-Karacabey Belediyespor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-GMG: 2-0