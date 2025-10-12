12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-178'
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-275'
12 Ekim
Romanya-Avusturya
0-078'
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
1-076'
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
0-057'
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-060'
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-060'
12 Ekim
Mali-Madagaskar
2-062'

TFF 2. Lig'de 8. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları oynandı. Haftanın dikkat çeken sonuçlarında Fethiyespor, Adanaspor'u 7-0 mağlup ederken, Bursaspor da Menemen FK karşısında 3-0'lık galibiyet aldı. Beyaz Grup'ta ise Elazığspor ve Ankaragücü haftayı 3 puanla kapattı.

calendar 12 Ekim 2025 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: bursaspor.org.tr
TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.
 
İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
 
Kırmızı Grup:
 
Somaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 0-3
 
Mardin 1969 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-0
 
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 3-2
 
Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mesin İdmanyurdu: 0-0
 
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Muşspor: 1-0
 
Güzide Gebzespor-Isbaş Isparta 32 Spor: 1-1
 
Bursaspor-Menemen FK: 3-0
 
Fethiyespor-Adanaspor: 7-0
 
Beyaz Grup:
 
Merkür Jet Erbaaspor-Sinacan Belediyesi Ankaraspor: 1-0
 
İskendersunpor-Muğlaspor: 2-1
 
Adana 01 FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-1
 
Kepezspor-Bucaspor 1928: 1-0
 
Sultan Su İnegölspor-Beykoz Anadoluspor: 3-1
 
Seza Çimento Elazığspor-Karaman FK: 2-0
 
MKE Ankaragücü-Karacabey Belediyespor: 2-0
 
Anagold 24Erzincanspor-GMG: 2-0
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
