Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan engelli bireylere çağrı

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, engellilerden eve kapanmak yerine sahneye çıkıp alkışlanan olmalarını istedi.



Kamp yapmak ve turnuvalara katılmak üzere Antalya'da bulunan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncuları ve antrenörleri, AA muhabirine hedeflerinden bahsetti, engellilere çağrıda bulundu.



2024 Paris Paralimpik Oyunları aday sporcularından milli para tenisçi Uğur Altınel, hem elinde hem ayağında engel olan sporcular kategorisinde yarıştığını anlattı.



Altınel, Tokyo Paralimpik Oyunları'nı iki puanla kaçırdığını, Paris'e direkt katılmayı hedeflediğini vurguladı.



Tekerlekli sandalye basketbolu yaparken daha başarılı olabileceğini düşündüğü tenise geçtiğini belirten Altınel, "Her sporcunun hayali olduğu gibi bizim de hayalimiz bir olimpiyatlara gidip, ülkemizin bayrağını dalgalandırmak." dedi.



"Tekerlekli sandalye tenis, bizim ayaklarımız"



Altınel, engelliler olarak her gün hatırlanmak istediklerine işaret etti.



Kendilerini engelli olarak görmediklerini, birçok başarıya imza attıklarını, kendilerine acınası gözlerle bakılmaması gerektiğini dile getiren Altınel, şöyle konuştu:



"Tekerlekli sandalye tenis bizim için ayaklarımız. Biz iki kolumuzla hem sandalye sürüp, hem tenis oynamayı başarıyorsak, bu bizim için daha büyük bir başarıdır. İnsan yeter ki inansın. Bu yönde tek mesajım bu benim. Evde oturmasınlar. Çünkü biz bu işin sahne boyutundayız. Ben alkışlanmayı tercih ettim. Eğer onlar seyirci boyutunda kalmak istiyorlarsa, alkışlamayı tercih ederler. Evde durup alkışlayan olmaktansa sahneye çıkıp alkışlanan olmak her zaman için iyidir. Pencerelerinden sokağı izlemek yerine, dışarıdaki atmosferin tadını çıkarmalılar."



Toper: "Aileler asla 'çocuğum engelli' ayrımı yapmasın"



Paralimpik milli tenisçi Emirhan Toper, 7,5 yıldır yaptığı tekerlekli sandalye tenisinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na aday gösterildiğini açıkladı.



Çok az bir limiti kaldığını belirten Toper, "Sıralamam yükseldikçe puan topladıkça da olimpiyatlara gideceğim. Kimse 'engelliyim' diye kendini kısıtlamasın. 6,5 yaşındayken protezlerle iki tekerlekli dağ bisikleti kullanıyordum. Aileler asla 'çocuğum engelli' ayrımı yapmasın." dedi.



Engelli milli tenisçi Zeliha Aksak, olimpiyat havuzunda yer aldığına dikkati çekti.



Temmuza kadar dünya sıralamasını yükseltmek istediğini kaydeden Aksak, "Olimpiyata gitmeyi hedefliyorum. Hem devletimiz hem vatandaşlarımız engellilere çok büyük ölçüde destek veriyor. 'Beni küçük görürler, değişik bakarlar, bakışlardan etkilenirim' düşüncelerine gerek yok. Engelleri biz ortadan kaldırabiliriz. Kimse engel olmazsa, engeli kafamızda oluşturmazsak aslında hiçbir engel yok." değerlendirmesini yaptı.



Tekerlekli sandalye tenis oyuncusu Ali Ataman, Paralimpik Oyunları yolunda ilerlediklerini, yoğun bir turnuva takvimleri olduğuna değindi.



En iyi rehabilitasyonun spor olduğunun altını çizen Ataman, "Bütün engelliler spor yapmalı. Spor yaptıklarında hayatları çok farklı hale gelecektir." ifadesini kullandı.



Karataş: "Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir"



Milli takım sporcularından Fatih Karataş, birilerine örnek olmak isteğiyle tenise başladığından bahsetti.



Bir gün hatırlanmamaları gerektiğini vurgulayan Karataş, "Benim trafik kazasıyla başıma gelen herkesin başına gelebilir. Herkes empati kurmalı." dedi.



Alptekin: "Herkes her şeyi yapabilir"



Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Teknik Direktörü Selahattin Alptekin, milli takımda yeni sistem kurmaya çalıştıklarını anlattı.



Olimpiyat kotası almaya yakın Türk oyuncuları turnuvalara hazırladıklarını belirten Alptekin, "En büyük hedefimiz, olimpiyatlara katılmak. Gençlerin, çocukların, milli takımdaki ağabeyleri ve ablalarını örnek alarak bu işi hevesle, zevkle yapabilmelerini istiyoruz. Olimpiyatın peşindeyiz. Engelli kelimesini telaffuz etmek istemiyorum. Herkes her şeyi yapabilir. Kimse evde oturmasın, dışarıya çıksın, spor yapsın, kendini bulsun." diye konuştu.



Milli takımda görevli antrenörlerden Canan Pulat ise olimpiyat yolunda başarıya ulaşmak için sıkı antrenman programıyla sporcuların yanında olduklarını söyledi.





