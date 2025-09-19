19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
14:30
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Tedesco'dan Talisca'ya penaltı yasağı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta ikinci kez penaltı kaçıran Anderson Talisca ile ilgili yeni bir karar alındı. Brezilyalı yıldız artık sadece frikiklerde topun başına geçecek

calendar 19 Eylül 2025 11:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan Talisca'ya penaltı yasağı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada tribünlerin tepkisini üzerine çeken Anderson Talisca, kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin odağı oldu. Brezilyalı yıldız bu sezon ikinci kez kritik anda beyaz noktadan yararlanamadı.

Sezonun başında Göztepe karşısında 90+5'te kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen Talisca, bu kez de Alanya maçında 57. dakikada topu istediği gibi vuramayarak büyük hayal kırıklığı yaşattı.

SADECE FRİKİKLERİ KULLANACAK

Teknik heyet, Talisca'nın bu performansı sonrası yeni bir karar aldı. Artık deneyimli futbolcu penaltılarda görev almayacak, yalnızca frikiklerde topun başına geçecek. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.