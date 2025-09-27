Tedesco'dan Nesyri'ye mesaj: 'Sana güveniyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, golcü oyuncu Youssef En-Nesyri ile bir görüşme yaptı.
40 yaşındaki çalıştırıcının, Faslı yıldız ile yaptığı görüşmede, "Sana güveniyorum. Gollerinle bize yardımcı olacaksın. Dışarıda konuşulanlara kafanı takma sadece işine odaklan" dediği öğrenildi.
40 yaşındaki çalıştırıcının, Faslı yıldız ile yaptığı görüşmede, "Sana güveniyorum. Gollerinle bize yardımcı olacaksın. Dışarıda konuşulanlara kafanı takma sadece işine odaklan" dediği öğrenildi.
2024 yaz transfer döneminde Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri'nin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Faslı oyuncu, 4 gol attı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Faslı oyuncu, 4 gol attı.