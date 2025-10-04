Tedesco'dan Kerem'e güven!

Benfica'dan Fenerbahçe'ye sansasyonel bir şekilde transfer olan Kerem Aktürkoğlu, daha önce çıktığı 4 maçta (3'ü Süper Lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi), sadece 1 asist yapmıştı.
Performansı tartışma yaratan milli oyuncu, Nice karşısında attığı 2 golle hem suskunluğunu bozdu hem de takımını galibiyete taşıdı. Bu süreçte Kerem'e en çok güvenen isimlerin başında ise teknik direktör Tedesco'nun geldiği öğrenildi.
Talebesine destek veren İtalyan çalıştırıcı, bunun meyvesini Avrupa Ligi'nde aldı.
Performansı tartışma yaratan milli oyuncu, Nice karşısında attığı 2 golle hem suskunluğunu bozdu hem de takımını galibiyete taşıdı. Bu süreçte Kerem'e en çok güvenen isimlerin başında ise teknik direktör Tedesco'nun geldiği öğrenildi.
Talebesine destek veren İtalyan çalıştırıcı, bunun meyvesini Avrupa Ligi'nde aldı.