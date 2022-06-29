Tayfur ve Efecan için açıklama

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'dan, transfer dedikoduları çıkan Tayfur Bingöl ve Efecan Karaca için açıklama geldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tayfur ve Efecan için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2022 16:50
Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren hem takım kaptanı Efecan Karaca hem de Tayfur Bingöl ile ilgili transfer dedikoduları devam ederken kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Alanyaspor kulübüne her iki futbolcu içinde resmi bir teklif gelmediği açıklandı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Bize gelen resmi bir teklif yok' dedi. Efecan Karaca'ya Galatasaray'ın ve Tayfur Bingöl'e de Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edilmişti.

(Alanya Postası)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ