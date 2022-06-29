Tayfur ve Efecan için açıklama

Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren hem takım kaptanı Efecan Karaca hem de Tayfur Bingöl ile ilgili transfer dedikoduları devam ederken kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.



Alanyaspor kulübüne her iki futbolcu içinde resmi bir teklif gelmediği açıklandı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Bize gelen resmi bir teklif yok' dedi. Efecan Karaca'ya Galatasaray'ın ve Tayfur Bingöl'e de Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edilmişti.



(Alanya Postası)

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