Tavernier için Türkiye iddiası!

Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in Rangers forması giyen sağ bek James Tavernier ile ilgilendiği, Beşiktaş'ın ise 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Tavernier için Türkiye iddiası!
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06 Eylül 2024 17:23
Rangers forması giyen James Tavernier için Türkiye iddiası gündeme geldi.

HITC'de yer alan habere göre, Tavernier, yaz transfer döneminin başlarında Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmedi.

TÜRKİYE VE KATAR

Tavernier'in Celtic karşısında alınan yenilginin ardından taraftarların tepkisiyle karşılaştığı ve 32 yaşındaki futbolcu için Türkiye ve Katar'dan bazı takımların harekete geçebileceği iddia edildi.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 32 yaşındaki deneyimli sağ bek için temasları olduğu, Beşiktaş'ın da İngiliz oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Türkiye'den Tavernier'e ayrıca son talip olan takımın Başakşehir olduğu kaydedildi.

RANGERS PERFORMANSI

Tavernier ile Katar'dan da Al-Arabi ve Al-Gharafa'nın ilgilendiği kaydedildi.

2015 yılından bu yana Rangers forması giyen Tavernier'in İskoç temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier, Rangers'ta çıktığı 467 maçta 125 gol attı ve 131 asist yaptı.

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