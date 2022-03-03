Tasos Bakasetas, bir başka oynuyor!

Son dönemde durgun olan Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçını bekliyor. Başarılı oyuncu ligin ilk 9 haftasında 7 gol + 3 asistle zirvenin ele geçirilmesinde başrolü oynamıştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Tasos Bakasetas, bir başka oynuyor!
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03 Mart 2022 10:37
Son dönemde durgun olan Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçını bekliyor.

Başarılı oyuncu ligin ilk 9 haftasında 7 gol + 3 asistle zirvenin ele geçirilmesinde başrolü oynamıştı. Son 18 haftada ise 1 gol ve 1 asist üretebildi. Ancak 28 yaşındaki Yunan maestro derbilerde farklı oynuyor.

İstanbul'da Galatasaray'ı boş geçmeyen 'Çilingir', Fenerbahçe derbisini de iple çekiyor.

Yıldız oyuncu, Şenol Güneş Stadı'nda 2 gol attığı sarı-lacivertlilerin filelerini Kadıköy'de de havalandırmak istiyor. 

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