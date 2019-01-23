Tarihi transferin arkasında Türk menajer

"TÜRK MENDES ÇETİNKAYA"

75 milyon euro peşin, 11 milyon euro da bonuslarla birlikte ara transfer döneminin en büyük imzası durumuna gelen'un'tan'ya transferinin arkasından Türk menajer Hasan Çetinkaya çıktı.Son dönemde Avrupa transfer piyasasında içinde yer aldığı anlaşmalarla dikkati çeken Türk menajer, uzun süredir üzerinde çalıştığı transferi dün resmen bitirdi. Yaklaşık iki haftadır bu transferle ilgili Hollanda ile İspanya arasıdna mekik dokuyan Çetinkaya, partneti Türk menajer Ali Dursun'la birlikte tarihi bir transfere imza atmış oldu.Victor Lindelöf'ün Benfica'dan Manchaster United'a, Emil Forsberg'in Malmö'den Leipzig'e, Martin Olsson'un Norwich City'den Swensea'ya, Daniel Amartey'in FC Kopenhag'dan Leicester City'ye transferi gibi önemli işlere imza atan Hasan Çetinkaya, de Jong transferiyle de en büyük işini gerçekleştirmiş oldu.İsveç Milli Takımı file bekçisi Robin Olsen, Real Betis'in Danimarkalı milli futbolcusu Riza Durmisi yine Danimarka milli takım oyuncusu Peter Ankersen gibi önemli isimlerinde menajerliğini yürüten Çetinkaya, 10 yıl önce futbola nokta koyduktan sonra menajerliğe adımını attı.Türkiye'de forma giyen Antalyasporlu El Kabir, G.Birliğinden Hopf, Akhisarlı Larsson gibi oyuncuların da menajerliğini yürüten Çetinkaya, İsveç'e açık ara en çok para kazandıran menajer unvanını elinde bulunduruyor. Çetinkaya'nın yaptığı büyük işler de başarılı menajere Avrupa futbolunun önemli menajerlerinden Jorge Mendes'e atıf yapılarak "Türk Mendes Çetinkaya" yakıştırmalarına neden oldu.