Tarihi başarı elde eden genç atletler yurda döndü

Kolombiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak bu organizasyondaki en iyi derecesine imza atan Türk Milli Takımı, yurda döndü.



Cali şehrinde düzenlenen şampiyonaya 10 atletle katılan Türkiye, 4 madalya alarak 32 puan topladı. Organizasyonun 37 yıllık tarihinde en başarılı sonuçlarını elde eden Türkiye'ye altın madalyaları 400 metre engellide İsmail Nezir ile 10 bin metre yürüyüşte Mazlum Demir kazandırdı. Güllede Pınar Akyol gümüş ve 10 bin metre yürüyüşte Hayrettin Yıldız ise bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.



Pınar Akyol, bu organizasyonda iki kez madalya kazanan ilk Türk atlet oldu. Aynı zamanda organizasyonda gençler kategorisinde dört Türkiye rekoru kırıldı. Dilek Koçak 800 metre ve bin 500 metrede 18 yaş altı, 200 metrede Anthony Smith 20 yaş altı, 400 metre engellide İsmail Nezir 20 yaş altı Türkiye rekorlarının yeni sahipleri olmayı başardı.



Organizasyonun tamamlanmasının ardından milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafileye Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar eşlik etti.



Çintimar: "Her gün biraz daha ileri doğru emin adımlarla gidiyoruz"



TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizminin altyapısıyla da güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çintimar, Türkiye'nin 2000'den önce 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda puan alamadığını hatırlatarak, "2000 yılından önceki dünya şampiyonalarında hiç puanı olmayan ülkemiz, özellikle bizim göreve gelmemizle 2014'ten itibaren başlayan ivmeyle her yıl üstüne koyarak ilerliyor. Atletizmimiz altyapımızla daha güçlü bir ekip olduğumuzu gösteriyor. Her gün biraz daha ileri doğru emin adımlarla gidiyoruz. Bu sene Akdeniz Oyunları'nda aldığımız şampiyonluğun ardından 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 150 ülke arasında 6. olduk. Bütün sporcularımı, kulüplerimi ve antrenörlerimi kutluyorum. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği 2023 vizyonu doğrultusunda Avrupa'nın ve dünyanın zirvesinde yer alabilmek için gece gündüz, durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





