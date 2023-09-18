Taras Stepanenko: ''Pepe 40 yaşında ama inanılmaz oyuncu''

Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, Salı günü Porto'yu konuk edecek.



Karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shakhtar kaptanı Taras Stepanenko, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki yıldız futbolcu Pepe için yorumda bulundu.



Porto'nun geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler başardığını söyleyen Stepanenko, ''Porto, tıpkı Benfica, Sporting ve Braga gibi harika bir takım. Porto'nun son maçlarını izledik ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde harika bir performans sergilediler. Pepe 40 yaşında ancak kesinlikle inanılmaz bir oyuncu. FC Porto'ya büyük saygım var'' şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ'TA 52 MAÇA ÇIKTI



2017-18 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, siyah beyazlılarda 52 karşılaşmaya çıkmış ve 7 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.



KARİYERİ



Pepe, toplam kariyerinde ise 705 karşılaşmada görev aldı. Bu karşılaşmalarda 39 gol atan yıldız savunmacı 35'te asist kaydetti.



Pepe'nin Porto ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.



