Taraftarlar çocuklar için sahaya oyuncak attı!

İzmit Belediyesporlu taraftarlar, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla doldurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taraftarlar çocuklar için sahaya oyuncak attı!
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04 Mart 2023 17:45
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Haydi Maça, Oyuncaklar Sahaya" kampanyası, taraftarlardan büyük destek gördü.

İzmit Belediyespor'un Atatürk Spor Salonu'nda Kırklareli Basketbol ile oynadığı Türkiye Kadınları Basketbol Ligi maçında tribünlerden yüzlerce oyuncak sahaya atıldı.

Devre arasındaki etkinlik öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yaralarımızı beraber saracağız. Bu çocuklar, bu ülke bizim. Bu gelecek bizim." dedi.

Daha sonra İzmit Belediyesporlu taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri yüzlerce peluş oyuncağı sahaya attı.

Sahaya inen bazı çocuklar da görevlilerle parkeye atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı oldu.

Ayrıca tribüne, "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazılı pankart asıldı.

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