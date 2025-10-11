11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Taraftardan İrfan Can Kahveci'ye serzeniş!

A Milli Takım'ın Sofya'da oynayacağı Bulgaristan maçı öncesinde bir taraftar ile İrfan Can Kahveci arasında diyalog yaşandı.

calendar 11 Ekim 2025 17:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Bulgaristan maçı için Sofya'ya gitti.

Millileri otel girişinde çok sayıda taraftar karşılarken, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takım, bu akşam saat 21.45'te Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde millileri desteklemek için otel önünde toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip forma imzalattı.

Fenerbahçe forması imzalayan İrfan Can Kahveci'ye bir taraftarın, "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu, bu şehirde şampiyonluk göremedik. Mert Hakan'a da söyleyin, herkes konuşsun artık." sözleri dikkat çekti.



İrfan Can Kahveci'nin taraftarın serzenişini tebessümle dinleyip daha sonra alandan uzaklaştığı anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
