Tanguy Ndombele, Nice'e transfer oldu

Jean-Pierre Rivere, "Onun kadromuza katılmasından çok memnunuz, Çok büyük yetenekleri var" açıklamasında bulundu. Tanguy Ndombele ise "Nice'e katıldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Fransız orta saha Tanguy Ndombele, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer oldu.Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, kulüp başkanıBonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibiyle karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.Ndombele geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi. Ndombele bu karşılaşmalarda 681 dakika süre bulurken 1 asistlik katkı verdi.