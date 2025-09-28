28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-161'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-166'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-125'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Tanfer Spor Binicilik Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Tanfer Spor Binicilik Takımı, 10–12 Ekim'de Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Endurance (Atlı Dayanıklılık) Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

calendar 28 Eylül 2025 15:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tanfer Spor Binicilik Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Binicilik Federasyonu onayıyla seçilen sporcuların katılabildiği Balkan Şampiyonası'nda yarışacak Tanfer Spor Takımı, yetiştirdiği sporcular ve atlarla Türkiye'yi temsil edecek. 2021 Balkan Şampiyonluğu, 2022 Uluslararası 120 km Türkiye rekoru ve 2023 Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan ilk Türk sporcu unvanıyla bu branşta öne çıkan İrem Kavraz ve 100 km mesafe koşarak, uluslararası yarışlarda dayanıklılığını kanıtlayan atı Lavinia ile İsmail Siner ve 100 km mesafede gösterdiği performansla şampiyona için hazır olduğunu ortaya koyan atı Mika uluslararası arenada başarı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili Talat Mehmet Tanfer şampiyonaya ilişkin, "Tanfer Spor olarak sadece sporcularımızı değil, atlarımızı da kendi bünyemizde yetiştiriyoruz. Bu nedenle elde edilen başarılar bizim için 2 kat gurur kaynağı. Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, Türk biniciliğinin uluslararası alandaki gücünü göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Tanfer Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tanfer ise federe bir kulüp olarak binicilik branşında atlı dayanıklılık, dresaj ve engel atlama dallarında faaliyet gösterdiklerini söyleyerek, "Kulübümüz, son 3 yılda ulusal ve uluslararası arenada birçok sporcu ve at yetiştirerek Türk biniciliğinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Kulüp, kendisine bağlı T-Force Akademi'de yetiştirdiği sporcular ile Türk bayrağını her zaman en tepede dalgalandırmayı hedeflemektedir" ifadelerinde bulundu.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.