Taner Taşkın: 'İstekli ve arzuluyduk'

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 3-2 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarı oyunun hakimiydik. Golü de bulduk. İlk yarının sonunda kalemizde golü gördük ve rakip soyunma odasına moralli girdi. İkinci yarıda 5 dakika kaybolduk ve golü yedik. Geriye düşmemize rağmen moralimizi bozmadık. Yaptığımız hamlelerle rakibi biraz bunalttık. Tuzlaspor'un 10 kişi kalması da baskılı oyunumuzda etkendi. İstekli ve arzuluyduk. Sahamızda gibi oynadık. Oyuncularımın vazgeçmemeleri çok önemliydi." ifadelerini kullandı.



Göreve yeni başladıklarını hatırlatan Taner Taşkın, "Daha derli toplu olmamız gerekiyor. Oyuncular güzel bir reaksiyon verdi. Daha iyi bir takım haline geleceğiz. İnşallah mahcup olmam. Şehrin benden bir beklentisi var. İnşallah onlara layık bir teknik adamlık yapabilirim." diye konuştu.









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