Tammy Abraham, Sergen Yalçın'dan forma istedi!

Beşiktaş'ta santrfor hattında forma savaşı yaşanıyor.



Son haftalarda düşen performansı sebebiyle formayı El Bilal Toure'ye kaptıran Tammy Abraham'ı hırs bastı.Kendisinden büyük beklentiler olmasına rağmen formsuzluğu dikkati çeken İngiliz yıldız yeniden formayı kapmak istiyor.



ŞANS BEKLİYOR



Yedek kulübesinde beklemeyi kendisine yakıştırmayan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bekliyor. Abraham, hafta içinde teknik heyetle yaptığı görüşmede, Gaziantep maçına ilk 11'de başlama isteğini dile getirdi.





YALÇIN'DAN CEVAP



Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Abraham, ilk fırsatta kendisinden beklenen performansı göstermek için sabırsız olduğunu söyledi.



"KİM İYİYSE FORMAYI ALIR"



Teknik direktör Sergen Yalçın ise oyuncusunun istekli tavrından memnun ancak tavrı net; "Kim iyiyse formayı alır."



Son maçlarda performansı yükselen ve Karagümrük karşısında şık bir gole imza atan El Bilal Toure ise kendinden emin. Malili santrfor 12 gole daha imza atması durumunda sözleşmesi yenileceği için formayı kaptırmak istemiyor.



