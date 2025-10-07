Tammy Abraham'a milli ara ilaç olacak!

Galatasaray derbisinde sakat sakat oynayan Tammy Abraham, milli arada tedavisini tamamlayarak tam hazır hale gelecek.

calendar 07 Ekim 2025 11:20 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 11:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçında sağ omzundan sakatlanan Tammy Abraham, büyük özveri örneği göstererek Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 

Rafa Silva ile birlikte rakibi en çok zorlayan isim olan İngiliz golcüye milli ara ilaç gibi gelecek.

28 yaşındaki futbolcunun milli arada tamamen iyileşip hazır hale gelmesi bekleniyor.



