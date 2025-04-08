Talisca: "Şov daha yeni başlıyor"

Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Talisca, soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Şov, daha yeni başlıyor" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Talisca: 'Şov daha yeni başlıyor'
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08 Nisan 2025 09:21
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, geldiği günden bu yana sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefine oturmuştu.

"Ayakta duramıyor, fizik olarak yetersiz" gibi söylemlere maruz kalan Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor karşısında kendisini eleştirenlere adeta yanıt verdi.

İkinci yarı oyuna dahil olan yıldız 10 numara, biri penaltıdan olmak üzere attığı üç golle Fenerbahçe'ye ezeli rakibi karşısında üç puanı getirdi.

"DAHA ÇOK GOL ATACAĞIM"

Birbirinden şık gollere imza atan sambacıyı soyunma odasında başta teknik direktör Jose Mourinho olmak üzere tüm takım arkadaşları tek tek tebrik etti.

Tebrikleri kabul ettikten sonra arkadaşlarına dönen Talisca, "Şov daha yeni başlıyor. İlerleyen maçlarda hem daha iyi olacağım hem de daha fazla gol atacağım" dedi.

Kariyerinde dördüncü kez hattrick yapmayı başaran Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta da 8 kez ağları sarstı ve 1 defa da asist yaptı.

Kariyerinde Fenerbahçe dahil olmak üzere 6 takımda forma giyen Talisca, Bahia, Guangzhou ve Beşiktaş'ta hat-trick yapamadı. 

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