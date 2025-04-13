Talisca, Sivas'ta yine sahnede!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hat-trick yapan Anderson Talisca, Sivasspor deplasmanında da takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Talisca, Sivas'ta yine sahnede!
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13 Nisan 2025 19:54
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Trabzonspor maçının ardından Sivasspor deplasmanında da sahneye çıktı.

Ligde Trabzonspor ile oynanan maçta hat-trick yapan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor deplasmanında 42. dakikada frikikten ağları buldu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne taşıdı.

Bu golle birlikte Fenerbahçe'nin ligde attığı son 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi.

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