Talisca, Sivas'ta yine sahnede!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Trabzonspor maçının ardından Sivasspor deplasmanında da sahneye çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde Trabzonspor ile oynanan maçta hat-trick yapan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor deplasmanında 42. dakikada frikikten ağları buldu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne taşıdı.
Bu golle birlikte Fenerbahçe'nin ligde attığı son 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi.
Ligde Trabzonspor ile oynanan maçta hat-trick yapan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor deplasmanında 42. dakikada frikikten ağları buldu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne taşıdı.
Bu golle birlikte Fenerbahçe'nin ligde attığı son 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi.