Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, Beşiktaş ile ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı yıldız, 2017'de kazanılan şampiyonlukta taraftarın sevinç yaşadığı bir videoyu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj
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04 Haziran 2023 17:26
Son güncelleme 04 Haziran 2023 17:31
Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Son dönemde yeniden Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilen Brezilyalı yıldız, 2016-2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta taraftarın sevinç yaşadığı bir video paylaştı. Talisca, bu paylaşıma, "Bugün, kalbimde yaşayan bu büyük kulüp ile bu büyük şampiyonluğun yıl dönümü" ifadelerini yazdı.

Talisca bu paylaşımına kalp emojisi de ekledi ve Beşiktaş'ı etiketledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımına çok sayıda beğenide ve yorumda bulundu. 


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