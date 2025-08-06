Takımların Süper Lig kariyeri!

Süper Lig'in 67 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vururken, yeniden lige yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu sezon yarışın bir parçası olacak.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.Türk futbolunun köklü ekipleri Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yeniden en üst ligde mücadele etmeye hazırlanırken eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, takımların son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:Kuruluş yılı: 1905Renkleri: Sarı-kırmızıKulüp başkanı: Dursun ÖzbekTeknik direktör: Okan BurukStadı: Rams Park (53 bin 978)Sezon: 68. sezonuEn iyi derecesi: Şampiyon (25 kez)En kötü derecesi: 13.En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu, MKE Ankaragücü)En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)Kuruluş yılı: 1907Renkleri: Sarı-lacivertKulüp başkanı: Ali KoçTeknik direktör: Jose MourinhoStadı: Chobani (47 bin 430)Sezon: 68. sezonuEn iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)En kötü derecesi: 10.En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor, Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)Kuruluş yılı: 1903Renkleri: Siyah-beyazKulüp başkanı: Serdal AdalıTeknik direktör: Ole Gunnar SolskjaerStadı: Tüpraş (42 bin 445)Sezon: 68. sezonuEn iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)En kötü derecesi: 11. (2 kez)En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.Kuruluş yılı: 1967Renkleri: Bordo-maviKulüp başkanı: Ertuğrul DoğanTeknik direktör: Fatih TekkeStadı: Papara Park (40 bin 980)Sezon: 52. sezonuEn iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)En kötü derecesi: 14.En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)Kuruluş yılı: 1923Renkleri: Kırmızı-siyahKulüp başkanı: Osman SungurTeknik direktör: Hüseyin EroğluStadı: Eryaman (20 bin)Sezon: 47. sezonuEn iyi derecesi: 3. (2 kez)En kötü derecesi: 3 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor, Galatasaray)En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)Kuruluş yılı: 1965Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyahKulüp başkanı: Yüksel YıldırımTeknik direktör: Thomas ReisStadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 303)Sezon: 33. sezonuEn iyi derecesi: 3. (3 kez)En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)Kuruluş yılı: 1925Renkleri: Sarı-kırmızıKulüp başkanı: Rasmus AnkersenTeknik direktör: Stanimir StoilovStadı: Gürsel Aksel (20 bin 756)Sezon: 32. sezonuEn iyi derecesi: 3.En kötü derecesi: 6 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 9-1 FeriköyEn farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)Kuruluş yılı: 1966Renkleri: Kırmızı-beyazKulüp başkanı: Rıza PerçinTeknik direktör: Emre BelözoğluStadı: Corendon Airlines Park Antalya (29 bin 307)Sezon: 30. sezonuEn iyi derecesi: 5.En kötü derecesi: 5 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)Kuruluş yılı: 1966Renkleri: Sarı-kırmızıKulüp başkanı: Nurettin AçıkalınTeknik direktör: Markus GisdolStadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)Sezon: 30. sezonuEn iyi derecesi: 5. (4 kez)En kötü derecesi: 6 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor, Hatayspor)En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.Kuruluş yılı: 1922Renkleri: Yeşil-beyazKulüp başkanı: Ömer AtikerTeknik direktör: Recep UçarStadı: Konya Büyükşehir Belediye (41 bin 600)Sezon: 25. sezonuEn iyi derecesi: 3. (İki kez)En kötü derecesi: 3 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)Kuruluş yılı: 1953Renkleri: Mavi-yeşilKulüp başkanı: İbrahim TurgutTeknik direktör: İlhan PalutStadı: Çaykur Didi (14 bin 850)Sezon: 24. sezonuEn iyi derecesi: 5.En kötü derecesi: 6 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe - 2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)Kuruluş yılı: 1921Renkleri: Lacivert-beyazKulüp başkanı: Mehmet Fatih SaraçTeknik direktör: Şota ArveladzeStadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)Sezon: 22. sezonuEn iyi derecesi: 5.En kötü derecesi: 3 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)En gollü maçı: 5-4 (Hatayspor), 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor, Adana Demirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)Kuruluş yılı: 1966Renkleri: Yeşil-siyahKulüp başkanı: Recep DurulTeknik direktör: Selçuk İnanStadı: Kocaeli (34 bin 829)Sezon: 21. sezonuEn iyi derecesi: 4.En kötü derecesi: 3 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 7-1 (Altay)En farklı skorlu yenilgisi: 1-7 (Beşiktaş)En gollü maçı: 4-5 (Galatasaray, Altay), 7-2 (Kayserispor)Kuruluş yılı: 1990/2014Renkleri: Turuncu-lacivertKulüp başkanı: Göksel GümüşdağTeknik direktör: Çağdaş AtanStadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 067)Sezon: 18. sezonuEn iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)En kötü derecesi: 1 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)En gollü maçı: 5-4 (Alanyaspor), 6-2 (Adana Demirspor), 5-2 (Antalyaspor)Kuruluş yılı: 1926Renkleri: Kırmızı-siyahKulüp başkanı: Süleyman HurmaTeknik direktör: Marcel LickaStadı: Atatürk Olimpiyat (77 bin 563)Sezon: 11. sezonuEn iyi derecesi: 8. (3 kez)En kötü derecesi: 3 kez küme düştüEn farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray, Trabzonspor), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 5-4 (Fenerbahçe), 4-3 (Yeni Malatyaspor), 3-4 (Kasımpaşa), 4-3 (Sivasspor)Kuruluş yılı: 1948Renkleri: Turuncu-yeşilKulüp başkanı: Hasan ÇavuşoğluTeknik direktör: Joao PereiraStadı: Gain Park (9 bin 784)Sezon: 10. sezonuEn iyi derecesi: 5. (2 kez)En kötü derecesi: 15.En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez, İstanbulspor)En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 5-4 (İstanbul Başakşehir)Kuruluş yılı: 1988Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyahKulüp başkanı: Memik YılmazTeknik direktör: İsmet TaşdemirStadı: Kalyon (30 bin 320)Sezon: 7. sezonuEn iyi derecesi: 8.En kötü derecesi: 15.En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)Kuruluş yılı: 1919Renkleri: Eflatun-sarıKulüp başkanı: Murat ÖzkayaTeknik direktör: Selçuk ŞahinStadı: Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)Sezon: 2. sezonuEn iyi derecesi: 6.En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adana Demirspor)En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray)En gollü maçı: 1-5 (Galatasaray), 6-0 (Adana Demirspor)