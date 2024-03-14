Tahkim Kurulu, Karagümrüklü Ceccherini'nin cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrük forması giyen Federico Ceccherini'nin cezasını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tahkim Kurulu, Karagümrüklü Ceccherini'nin cezasını onadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2024 17:54
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'nin 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, kırmızı-siyahlı kulübün Ceccherini'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery