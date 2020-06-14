Tahir Karapınar: 'Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tekrar gördüm'

Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar için bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir devir teslim töreni gerçekleştirildi.



Törene Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş ile birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu ve Futbol Akademi birim yöneticileri katıldı.



KARAPINAR: "FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ YENİDEN GÖRDÜM"



Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü'ne getirilen Tahir Karapınar, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük ve özel bir camia olduğunu tekrar gördüm. Böyle vedalaşma töreni başka kulüplerde yapılmaz. Normalde hocalar ayrılır, profesyoneldir. Bu ayrılıklar normaldir. Burada Serdar hocayla görüşmemiz, onun fikirlerini almam ve her zaman, ne zaman istersem destekleyeceğini söylemesi, benim için çok önemli. Serdar hoca burada çok büyük hizmetler yapmış. Ben de burada onları devam ettirmek istiyorum. İnşallah üst yapıyla iyi bir iletişim kurduğumuzda buradan iyi oyuncular çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.



SERDAR DAYAT: "KEŞKE DAHA FAZLA HİZMET VERMİŞ OLSAYDIM"



Futbol altyapısında yaklaşık bir buçuk yıl görev yapan Serdar Dayat ise şu açıklamalarda bulundu;



"Yaklaşık bir buçuk sene Fenerbahçe'ye hizmet verdim. Keşke bir yıl 365 gün değil de, 700-800 gün olsaydı ve daha fazla hizmet verseydik. Camiada değişiklikler ve yapılanmalar olabiliyor. Saygıyla da karşılamak lazım. Tahir hocayı İzmir'den tanıyorum. Saygı değer bir futbol adamı. Kendisine dışarıdan her türlü desteği vereceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum. Bizim verdiğimiz ve vereceğimiz bütün destek Fenerbahçe'ye artı yazacaktır. Burada çok iyi arkadaşlıklar ve dostluklar edindim. Bu da benim için önemli. Fenerbahçe'den ayrılıyoruz ama Fenerbahçelilikten ayrılmıyoruz. Bundan sonraki günlerde de hem Tahir hocaya hem camiaya başarılar dilerim."



