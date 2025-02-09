Taha Akgül'e uluslararası görev!

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Taha Akgül'e uluslararası görev!
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09 Şubat 2025 13:52

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na seçildi. 

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Akgül, bir dizi toplantıya katılmak için Hırvatistan'a gitti.

Başkent Zagreb'de UWW Başkanı Nenad Laloviç, Avrupa Güreş Birliği Başkanı Karl-Martin Dittmann ve Azerbaycan Federasyon Başkanı Namiq Aliyev ile bir araya gelen Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na girdi.

Açıklamada Akgül'ün, "Buraya seçilmek, Türk güreşi ve bizler adına büyük bir önem taşıyor. Ülkemizi uluslararası alanda da temsil etme imkanı bulacağız. Bu süreçte bizlere destek veren başta UWW Başkanı Sayın Nenad Laloviç'e, Başkanvekili Rodica Maria Yakşi'ye ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi'ye teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verildi.

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