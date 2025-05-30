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Tadic'e Avrupa'dan yoğun ilgi: Türkiye'den ayrılabilir!

Ajax ve Southampton başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Dusan Tadic, şu anda Türkiye'de kalmaya sıcak bakmıyor.

calendar 30 Mayıs 2025 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 15:29
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Tadic'e Avrupa'dan yoğun ilgi: Türkiye'den ayrılabilir!
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Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Avrupa'ya geri dönüşe hazırlanıyor.

Avrupa'dan başta eski kulüpleri Ajax ve Southampton olmak üzere birçok teklif alan Sırp yıldız, şu anda Türkiye'de kalmaya sıcak bakmıyor.

Tadic'in geleceğinin Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.


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