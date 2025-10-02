01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Tabellini: "Yeterli değildik"

Paris Basketbol Başantrenörü Francesco Tabellini, Fenerbahçe Beko yenilgisinin ardından konuştu.

calendar 02 Ekim 2025 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tabellini: 'Yeterli değildik'
Paris Basketbol Başantrenörü Francesco Tabellini, Fenerbahçe Beko'ya karşı yeterli performansı gösteremediklerini dile getirdi.

Hücumlarda etkili olamadıklarını dile getiren Tabellini, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada gördüklerimiz yeterli değildi. Bunu net gördük. Hücumlarda üretken olamadık, atışlar yapamadık. Fiziksellik artınca duvara çarptık. Savunmamız belli anlarda iyiydi ama rakibimiz zor atışlar başardı. İnancımızı belli noktadan sonra kaybettik. Göstermek istediğimiz bu değildi ama rekabetçi oyunculardan oluşan bir takımız, ilerde düzeleceğiz. Uzun vadeli hedef koyamıyoruz, geçiş dönemindeyiz. Yeni stile oyuncuların adapte olması gerekiyor. Burası gibi zor sahalarda oynanan maçlarda iyi olmak en önemli hedeflerimizden."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
