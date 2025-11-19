26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Szoboszlai: "İrlanda ile dalga geçmedim"

Macaristan Milli Takımı oyuncusu Dominik Szoboszlai, İrlanda'ya yönelik alaycı hareket yaptığı iddialarını reddederek jestin sadece takım arkadaşlarıyla aralarındaki bir şaka olduğunu söyledi.

calendar 19 Kasım 2025 19:12 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 19:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Szoboszlai: 'İrlanda ile dalga geçmedim'
Liverpool ve Macaristan Milli Takımı'nın yıldızı Dominik Szoboszlai, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son saniye mağlubiyeti sonrası İrlanda'yı "alaycı hareketlerle tahrik ettiği" yönündeki iddialara cevap verdi.

Macar ekibinin kaptanı, Barnabas Varga'nın 37. dakikada skoru 2-1'e getiren golünden sonra kenara dönerek başparmağını burnuna koyup ellerini salladığı bir hareket yapmış, ardından sahte bir ağlama jestiyle dikkat çekmişti.

Bu hareket, önceki maçta kırmızı kart görmeden hemen önce Cristiano Ronaldo'nun İrlandalılara yaptığı jestle benzer olduğu için tepki çekmişti.



Ancak Szoboszlai, görüntülerin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyledi.

"TAKIM İÇİ ŞAKAYDI"

Blikk'e konuşan yıldız oyuncu, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hareket, takım arkadaşlarım Andras Schafer, Barnabas Varga ve Peter Szappanos ile aramızdaki bir şaka. İrlanda'ya yönelik bir hareket değildi."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
