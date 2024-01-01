Eski NBA oyuncusu Wally Szczerbiak, Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ı "All-Star özentisi" olarak nitelendirmesinde "tamamen hatalı" olduğunu itiraf etti.



Minnesota Timberwolves formasıyla tek sezonda All-Star seçildiği kariyeri sonrası an itibariyle MSG Network'te New York Knicks için analistlik görevini üstlenen Szczerbiak, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Knicks'in Pacers'a karşı oynadığı karşılaşma sırasında, geçmişte Haliburton ile ilgili kullandığı "All-Star özentisi" ifadesinde hatalı olduğunu söyledi:



"Güzel bir ifade değildi... tamamen hatalıydım."



Pacers'ın 140-126'lık galibiyetinde 22 sayı ve 23 asist kaydeden Haliburton, NBA tarihinde arka arkaya maçlarda 20 sayı ve 20 asist barajını aşmayı başaran üçüncü oyuncu olmuştu (Magic Johnson ve John Stockton).



Maç sonrasında bir noktada Szczerbiak'e dik dik baktığı da görülen Haliburton, bunu yapma sebebini şu şekilde açıkladı:



"Geçen yıl benim için bir şeyler söylemişti. Ama bunlar geride kaldı. O zamandan beri onu ilk kez görüşümdü, o yüzden bir şeyler söylemem gerekiyordu."



Haliburton bu sezon 28 maçta 24.6 sayı, 12.8 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları yakaladı.





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