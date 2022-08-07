Szalai'nin geleceği belli oldu; Kararı Jesus verdi

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ardından Attila Szalai'nin geleceği belli oluyor.Güney Koreli stoperiNapoli'ye sataniçin de kulübe çok sayıda teklif geliyor. Son olarak İngiltere'denyıldız stoper için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.Ancak Portekizli Teknik Direktör, onunTecrübeli çalıştırıcı, Kim Min-Jae sonrasındaAncak bu sezon sonunda gelebilecek teklifler, yönetim tarafından değerlendirmeye alınabilir.