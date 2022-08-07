Szalai'nin geleceği belli oldu; Kararı Jesus verdi

Fenerbahçe'nin yıldız stoperlerinden Attila Szalai'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda kulübün kararı belli oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Szalai'nin geleceği belli oldu; Kararı Jesus verdi
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07 Ağustos 2022 10:32
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ardından Attila Szalai'nin geleceği belli oluyor.

Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe'de Attila Szalai için de kulübe çok sayıda teklif geliyor. Son olarak İngiltere'den West Ham United'ın yıldız stoper için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.



Ancak Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, onun satışına karşı çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Kim Min-Jae sonrasında Szalai'nin ayrılmasını istemedi. Ancak bu sezon sonunda gelebilecek teklifler, yönetim tarafından değerlendirmeye alınabilir. Szalai şu anda takımda kalmış gibi görünüyor.



 
 

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