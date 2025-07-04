Suudi gazeteciden Duran yorumu: 'Premier Lig'de bile oynar'

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertli takım, Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı İstanbul'a getirdi. Kısa süre içinde resmen açıklanacak olan yıldız futbolcu için flaş bir açıklama geldi.



Sabah Spor, Jhon Duran'ı geçen sezon yakından takip eden Suudi Arabistan'lı gazeteci Ahmed Ragab'a sordu.



İşte o açıklamalar;

"Duran, Al-Nassr'da etkileyici bir başlangıç yaptı. Birçok gole doğrudan katkıda bulundu, sahada öne çıkan performanslar sergiledi. Yüksek bonservis bedeli de genç yaşında üzerinde büyük bir baskı yarattı.Bu yüzden Fenerbahçe'ye transferi son derece akıllıca bir adım oldu. Sahada her zaman hırslı, mücadeleci ve agresif. Kaleyi o kadar çok düşünüyor ki aklında sürekli gol var; bu bazen dezavantaj olabiliyor. Ama şunu açıkça söyleyebilirim ki Premier Lig'de bile oynar.""Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum. Çok hızlı, hücumda oldukça yetenekli bir oyuncu. Mourinho gibi üst düzey bir teknik direktörle gelişimi daha da hızlandıracaktır.Fenerbahçe taraftarının desteğine ihtiyacı var. Takıma kesinlikle değer katacaktır. Ancak yine de şunu rahatlıkla söyleyebilirim; hızı, fiziği, kuvveti ve gücüyle, en iyi dönemindeki Aboubakar'ı fazlasıyla andırıyor."