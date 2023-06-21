Suudi Arabistan'ın yeni hedefi Thomas Partey

Birçok dünya yıldızının yeni adresi olan Suudi Arabistan takımlarının son hedefi Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'e talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Suudi Arabistan'ın yeni hedefi Thomas Partey
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2023 19:11
Son güncelleme 21 Haziran 2023 19:12
Yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte Suudi Arabistan ekiplerinin yaptığı dev hamleler tüm dünyada gündem olurken bu hamlelerin devamı gelecek gibi görünüyor.

40 MİLYON EURO TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan kulüpleri, son olarak Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'e talip oldu. Haberde bazı Suudi kulüplerinin Partey için Arsenal'e 40 milyon civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı ve oyuncunun kulüpten ayrılabileceğine yer verildi.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Avrupa'dan da talipleri olan Ganalı oyuncunun henüz ayrılık konusundaki kararını vermediği belirtilirken, Partey'in Suudi Arabistan ekipleri için ciddi bir seçenek olduğu ifade edildi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 3 gol kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery