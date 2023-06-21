Suudi Arabistan'ın yeni hedefi Thomas Partey

Yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte Suudi Arabistan ekiplerinin yaptığı dev hamleler tüm dünyada gündem olurken bu hamlelerin devamı gelecek gibi görünüyor.



40 MİLYON EURO TEKLİF



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan kulüpleri, son olarak Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'e talip oldu. Haberde bazı Suudi kulüplerinin Partey için Arsenal'e 40 milyon civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı ve oyuncunun kulüpten ayrılabileceğine yer verildi.



AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR



Avrupa'dan da talipleri olan Ganalı oyuncunun henüz ayrılık konusundaki kararını vermediği belirtilirken, Partey'in Suudi Arabistan ekipleri için ciddi bir seçenek olduğu ifade edildi.



30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 3 gol kaydetti.





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