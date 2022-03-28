Survivor All Star'da Sergen Yalçın şov!

"BİRLİKTE OYNAMAKTAN EN ÇO KEYİF ALDIĞIM KİŞİ"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra uzun süre ekran karşısında gözükmeyen Sergen Yalçın, futbola Survivor ile geri döndü. Sergen Yalçın maçı 1 gol, 2 asistle tamamlarken, deneyimli ismin bir topu da direkten döndü.Survivor All Star 2022'nin birleşme haftasında Dominik'e giden Sergen Yalçın, plaj futbol maçında Acun Ilıcalı ile aynı takımda forma giydi.Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon istenilen performansı veremedikten sonra Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın uzun zaman sonra futbola geri döndü. Survivor All Star 2022'nin birleşme haftasında Dominik'e giden Sergen Yalçın, yarışmacılar ile Acun Medya arasında oynanan maçta Acun Ilıcalı'nın takımında forma giydi.Müsabaka öncesinde Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'ı anons ederken, "Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden, teknik direktörlük kariyerinde çok büyük başarılara imza atmış Sergen hocamız bizimle beraber olacak. Birlikte futbol oynamaktan en keyif aldığım kişi kendisi" ifadelerini kullandı.Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Sergen Yalçın ise, "Sağ olsun Acun, teşekkür ederim. Buraya davet etti bizi. İnşallah iyi bir oyun olur. Zaten sürekli izlediğimiz bir program" dedi.Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı mücadelenin ilk yarısında oynadı. Acun Medya'da forma giyen iki isim maçın ikinci yarısında kenara geldi. Sergen Yalçın; Murat Ceylan'ın ikinci, Acun Medya'nın dördüncü golünde çok sevindi.Acun Medya ile yarışmacılar arasındaki mücadelenin kazanı 6-2'lik skorla Acun Medya oldu. Acun Ilıcalı ile aynı takımda oynayan Sergen Yalçın maçta 1 gol ve 2 asist üretti. Öte yandan Sergen Yalçın'ın 1 şutu direkten döndü.