Sürpriz golcü Lundstram!

Trabzon'da son maçlarda formunu yükselten John Lundstram, skora katkı sağlamasıyla da büyük beğeni topluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sürpriz golcü Lundstram!
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28 Şubat 2025 11:15
John Lundstram yakaladığı çıkışla beğeni topladı. Stoper ve orta sahada 6 numara oynayan İngiliz yıldız şimdi de 8 numaraya geçerek dikkat çekti. Skorer bir kimlik yakalayan tecrübeli yıldızın bu dönüşümünde Şenol Güneş'in etkisi öne çıktı. Son haftalarda ikisi ligde, biri kupada olmak üzere 3 gol atan Lundstram, "Trabzon'da çok mutluyum. Gerçekten buraya hizmet etmek bana mutluluk veriyor. Bu değişim için Şenol Güneş'e teşekkür etmeliyim" diye konuştu.

Trabzon'un vazgeçilmezlerinden oldu

Bu sezon Trabzonspor'a transfer olan İngiliz oyuncu, lig, kupa ve Avrupa maçları dahil olmak üzere toplam 31 kez Trabzonspor forması giydi. Hem stoper hem de orta sahada oynayabilmesiyle, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
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