Trabzonspor Kulübü 53'üncü Divan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya giden kulüp başkanı Ertuğrul Doğan katılmadı. Genel kurula; asbaşkan Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu ve kulüp üyeleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurul; Divan Genel Sekreteri İsmail İnan'ın faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Burada konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yapılan transferlerin mali yükünün kaldırılamaz hale geldiğini ifade etti. Ertuğrul Doğan dışında başka kimsenin başkanlığa aday olmadığını söyleyen Sürmen, "Mevcut yönetimin mali durumdan sorumlu olduğunu düşünüp, kulübün gelecekte yönetici olmayı planladığını deklare eden arkadaşlardan hiç ses duyamadık. Kulüp iyi zamandayken talip olmayı herkes ister. Önemli olan zor zamanında o göreve talip olmak ve bunun başarmaktır" diye konuştu.
"14 FUTBOLCU ALINDI"
Borcun artışına ilişkin eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nu eleştiren Sürmen, "Eski başkanımız Ahmet Ağaoğlu borcu azaltmak için projeleri olduğunu söyleyip 'bana 3 yıl verin' diyerek bu göreve geldi ve bunu yaptı. Şampiyonluktan sonra, şampiyon olan takıma 14 futbolcu alıp mali yükünün 20 milyon dolardan, 53 milyon dolar gibi bir yüke çıkarılması kabul edilir değildir. Bu yükün altına giren ve en son Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken 22.5 milyon doların 20 milyonluk kısmını başkan Ertuğrul Doğan'ın kendisi ödedi. Ertuğrul Doğan'a teşekkür edeceğiz ama bu borç kapandı anlamına gelmez. Borcun ve kulübün maliyetinin tasfiye edilmesi ve yarışmacı bir takımı ısrarla devam ettirmek için de onların faaliyetlerini dikkatle izliyoruz" dedi.
"AYRI BİR TÜZÜK TASLAĞI KİMSE GETİRMESİN"
Tüzük komisyonunun tüzük taslak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Sürmen, komisyon dışında taslak hazırlayan kişilerin olduğu duyumu aldıklarını belirtti. Komisyon dışında yapılacak bireysel çalışmaların kabul edilmeyeceğini belirten Sürmen şunları söyledi:
"Duyuyorum ki, haricen bazı tüzük çalışmaları yapılıyor. Bir çalışmanız varsa gelin, yönetimle komisyonla paylaşın. Herkesi uyarıyorum, ayrı bir tüzük taslağı kimse getirmesin. Hiç kimse, 'bu tüzük taslağı benim, kimse değiştiremez' gibi bir cümle de kuramaz. Yapılacak tüzük kongresinde oradan bir tüzüğün geçmemesinin ne olduğunun kimse farkında değil."
"YAT, GEZ SONRA ICARDI'Yİ ÖNER"
Futbolcu izleme komitelerine yüklü harcamalar yapılmasını da eleştiren Sürmen, "İzleme komitelerine maaş vermeyeceksin, bu bir arkadaşımın fikridir. Araştır, futbolcu öner, senin önerdiğin futbolcu yarın A takımda oynamaya hak kazanırsa kulüp de maddi olarak yararlanırsa maliyetinden yüzde olarak vereyim. Yat gez sonra Icardi'yi öner. Bana Ümit Milli'den, Anadolu'dan kimi önerdin ? Yakın zamanda Trabzonspor'da hangi futbolcu yukarı çıktı ? Bu sorunları çözmezsek yarın bu mali yük asla inmeyecek. Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum ama bu uyarıları da önemsemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurul; Divan Genel Sekreteri İsmail İnan'ın faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Burada konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yapılan transferlerin mali yükünün kaldırılamaz hale geldiğini ifade etti. Ertuğrul Doğan dışında başka kimsenin başkanlığa aday olmadığını söyleyen Sürmen, "Mevcut yönetimin mali durumdan sorumlu olduğunu düşünüp, kulübün gelecekte yönetici olmayı planladığını deklare eden arkadaşlardan hiç ses duyamadık. Kulüp iyi zamandayken talip olmayı herkes ister. Önemli olan zor zamanında o göreve talip olmak ve bunun başarmaktır" diye konuştu.
"14 FUTBOLCU ALINDI"
Borcun artışına ilişkin eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nu eleştiren Sürmen, "Eski başkanımız Ahmet Ağaoğlu borcu azaltmak için projeleri olduğunu söyleyip 'bana 3 yıl verin' diyerek bu göreve geldi ve bunu yaptı. Şampiyonluktan sonra, şampiyon olan takıma 14 futbolcu alıp mali yükünün 20 milyon dolardan, 53 milyon dolar gibi bir yüke çıkarılması kabul edilir değildir. Bu yükün altına giren ve en son Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken 22.5 milyon doların 20 milyonluk kısmını başkan Ertuğrul Doğan'ın kendisi ödedi. Ertuğrul Doğan'a teşekkür edeceğiz ama bu borç kapandı anlamına gelmez. Borcun ve kulübün maliyetinin tasfiye edilmesi ve yarışmacı bir takımı ısrarla devam ettirmek için de onların faaliyetlerini dikkatle izliyoruz" dedi.
"AYRI BİR TÜZÜK TASLAĞI KİMSE GETİRMESİN"
Tüzük komisyonunun tüzük taslak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Sürmen, komisyon dışında taslak hazırlayan kişilerin olduğu duyumu aldıklarını belirtti. Komisyon dışında yapılacak bireysel çalışmaların kabul edilmeyeceğini belirten Sürmen şunları söyledi:
"Duyuyorum ki, haricen bazı tüzük çalışmaları yapılıyor. Bir çalışmanız varsa gelin, yönetimle komisyonla paylaşın. Herkesi uyarıyorum, ayrı bir tüzük taslağı kimse getirmesin. Hiç kimse, 'bu tüzük taslağı benim, kimse değiştiremez' gibi bir cümle de kuramaz. Yapılacak tüzük kongresinde oradan bir tüzüğün geçmemesinin ne olduğunun kimse farkında değil."
"YAT, GEZ SONRA ICARDI'Yİ ÖNER"
Futbolcu izleme komitelerine yüklü harcamalar yapılmasını da eleştiren Sürmen, "İzleme komitelerine maaş vermeyeceksin, bu bir arkadaşımın fikridir. Araştır, futbolcu öner, senin önerdiğin futbolcu yarın A takımda oynamaya hak kazanırsa kulüp de maddi olarak yararlanırsa maliyetinden yüzde olarak vereyim. Yat gez sonra Icardi'yi öner. Bana Ümit Milli'den, Anadolu'dan kimi önerdin ? Yakın zamanda Trabzonspor'da hangi futbolcu yukarı çıktı ? Bu sorunları çözmezsek yarın bu mali yük asla inmeyecek. Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum ama bu uyarıları da önemsemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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