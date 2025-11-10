Arjantin futbolunun en büyük derbisi olan Superclasico'da Boca Juniors ile River Plate karşı karşıya geldi. La Bombonera'da oynanan gergin derbiyi ev sahibi Boca Juniors, 2-0 kazandı.
Boca Juniors'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Oscar Zeballos ve 47. dakikada Miguel Merentiel kaydetti.
Boca Juniors, bir sonraki maçında Tigre'yi konuk edecek. River Plate ise Velez deplasmanına gidecek.
Bu sonucun ardından Boca Juniors, puanını 26'ya çıkardı. River Plate ise 21 puanda kaldı.
