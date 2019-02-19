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Süper Lig'deki kulüp başkanları TFF Yönetimi ile buluştu

Spoor Toto Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray dışındaki tüm kulüpler toplantıya katıldı.

Kaynak: DHA
Süper Lig'deki kulüp başkanları TFF Yönetimi ile buluştu
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19 Şubat 2019 17:54
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan 'Mali Devrim' projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün TFF Yönetimi ile bir araya gelen Süper Lig kulüplerinin başkanları, banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili detayları ve süreci masaya yatırdılar.

TBB ile TFF'nin ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama katedilirken; borç düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturulması üzerinde durulacağı belirtildi.

Bazı kulüp temsilcilerin ellerinde çok sayıda ve kalın dosyalarla toplantıya girdikleri gözlendi. Toplantıda farklı gündem maddelerinin de görüşülmesi beklenirken, Saat 16.00'da başlayan toplantının uzun süreceği ve Galatasaray dışında tüm kulüplerin katıldığı ifade edildi.

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