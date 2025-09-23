Süper Lig için yeni tartışma!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray, lige dönüşte ise sahasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maç, spor otoriteleri tarafından, ağırlıklı olarak "Zorlanmadan kazandı." şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynadığı maçların ardından yeni bir tartışma gündeme geldi; "Türkiye liginin kalitesi Avrupa'ya hazırlıkta yanıltıcı mı oluyor?"
OKAN BURUK'UN CEVABI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından basın toplantısında bu soruya cevap verdi.
Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"ORADA DAHA FAZLA CEZALANDIRMA VAR"
"Avrupa ile Türkiye'de, maç temposu, topun oyunda kalma süresi aynı değil. Türkiye'de her hafta daha düşük tempoda maçlar oynarken, 2-3 haftada bir yüksek tempoda maçlar oynuyorsunuz. Toparlanmak zor olabiliyor. Frankfurt girdiği tüm pozisyonları gole çevirdi veya biz gol atmalarına yardım ettik. Türkiye liginde sizi bu kadar cezalandırmıyorlar. Avrupa'da çok küçük detaylar sonucu belirliyor. Frankfurt maçında 2-0 üstünlük kurmayı düşünürken devre arasına 3-1 geride girdik. Orada daha fazla cezalandırma var."
"KADROLAR YETERSİZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Ömer Üründül, "Son 3 senenin şampiyonu Galatasaray'ın, ligde bu seneyi de tek başına domine edeceği net görülüyor. Geçen sezon sonundan alırsak bu maçla birlikte son 14 maçta 14 galibiyet… Dile kolay! Aslında iyi oynasalar da kötü oynasalar da hiçbir şey değişmiyor. Bu maçta da iyi bir futbol oynamadan kazandılar. Peki neden diyeceksiniz… Cevap basit. Ligimizdeki takımların yüzde 90'ının kadroları son derece yetersiz. Bu maça bakıyoruz; oyun korakor giderken Muleka boş kaleye golü atamıyor. Dönen topta üst üste gelen hatalar zinciriyle Galatasaray öne geçiyor. Devre biterken fark 2'ye çıkıyor. Frankfurt'ta 40 dakika süre alıp topa ayağını değemeyen güçsüz Icardi'den bile gol yediler." yorumunda bulundu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIRLAYAMIYOR"
Mustafa Çulcu ise "Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray, oyuna yürüyerek başladı. Koşan, didinen, çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyle ki hem kendi yerine hem Sane hem de Icardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı, didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı. Rakibi 5-4-1'le karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü, bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.
KOŞU MESAFESİ
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Öte yandan Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt ile oynadığı mücadelenin ardından koşu mesafesi de gündeme gelmiş ve Galatasaray, bu konuda oldukça eleştirilmişti. Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından bu konuya da cevap verdi.
Okan Buruk'un sözleri:
"Bizim çalıştığımız bir şirket var. Maç günü gelen veriler doğru olmuyor. Bu şirket, senede 4 bin maçı analiz ediyor. Bize gelen değerlerde iki takımın da 119 kilometre koştuğu, yüksek hızdaki koşuların 6 bin 500 metre, sprint mesafelerinin 700 civarı olduğuydu. UEFA'nın doğruluğu-yanlışlığını tartışabileceğimiz bir maç, PSV-Union SG maçı. Orada Union SG'nin 144 kilometre koştuğu görünüyor. Herhalde bütün maç koştular. PSV de 141 kilometre koşmuş. Bunun için kaleci dahil her oyuncunun 13 kilometre koşması lazım. UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var. Maçtan sonra bana söylendiğinde rakibin topun arkasında koşmasına bağladım. Maçtan sonra verilere şaşırmıştım ve 'Bu kadar fark nasıl oldu?' diye düşündüm. İki takım arasında bu kadar farkı hissetmedim. İki takım arasında büyük fark yoktu. UEFA'nın verilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı."
"Ben de dışarıda olsam bu veriyle eleştirirdim. Ancak gerçek bu değil. İki takım da birbirine yakın mesafeler kat etmiş. Bununla ilgili atletik performans ekibimiz eleştiriliyor. Dördüncü sezonumuz. Her sene 55-56 maç oynuyoruz. Milli takımı da katınca 70 maçlara çıkan oyuncularımız var. Türkiye'nin en az sakatlanan takımıyız. Kendi ekibime inanıyor ve güveniyorum. Sadece Türk oldukları için eleştirildiklerini de biliyorum. Ülkemizden o kadar çok yabancı teknik adam, antrenör, atletik performans uzmanı, analist geldi, geçti. Son 3 sezonun şampiyonuyuz. İyi çalışan ve hazırlanan takımız."
