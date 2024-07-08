Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!

RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'i Çin Süper Lig ekiplerinden Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2024 21:50
RAMS Başakşehir, İsrailli oyuncusu Eden Karzev'i Çin Süper Lig ekiplerinden Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shenzhen Peng City FC'nin "City Football Group" bünyesinde olduğuna dikkati çekildi.

Başakşehir'in açıklamasında, "Eden Karzev, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır.

Sözleşmenin kulübümüz ve Eden için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery