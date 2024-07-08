Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!

RAMS Başakşehir, İsrailli oyuncusu Eden Karzev'i Çin Süper Lig ekiplerinden Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı.



Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shenzhen Peng City FC'nin "City Football Group" bünyesinde olduğuna dikkati çekildi.



Başakşehir'in açıklamasında, "Eden Karzev, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır.



Sözleşmenin kulübümüz ve Eden için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.





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