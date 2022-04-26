Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Altay, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Giresunspor'un PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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26 Nisan 2022 20:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulüp ve 2 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor, Altay ile Adana Demirspor, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor saha olayları nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu futbolcu Fabricio Baiano, kural dışı hareketi, GZT Giresunspor mücadelesinde oyundan atılan VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz da hakareti nedeniyle PFDK'ye verildi.

Ayrıca Spor Toto 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Altaş Denizlispor, Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna verildi.

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