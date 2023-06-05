Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Salı günü:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor - Burak Pakkan
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa - Burak Şeker
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor - Bahattin Şimşek
7 Haziran Çarşamba:
20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor - Kadir Sağlam
20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor - Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor - Çağdaş Altay
20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor - Ümit Öztürk
NOT: ATAKAŞ HATAYSPOR ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin ligden çekilmesi nedeniyle GALATASARAY A.Ş. ve FENERBAHÇE A.Ş. haftayı müsabaka oynamadan geçecektir.
Salı günü:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor - Burak Pakkan
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa - Burak Şeker
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor - Bahattin Şimşek
7 Haziran Çarşamba:
20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor - Kadir Sağlam
20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor - Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor - Çağdaş Altay
20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor - Ümit Öztürk
NOT: ATAKAŞ HATAYSPOR ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin ligden çekilmesi nedeniyle GALATASARAY A.Ş. ve FENERBAHÇE A.Ş. haftayı müsabaka oynamadan geçecektir.
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