Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Abone Ol
Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2023 12:39
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Salı günü:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor - Burak Pakkan

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa - Burak Şeker

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor - Bahattin Şimşek

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor - Kadir Sağlam

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor - Cihan Aydın

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor - Çağdaş Altay

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor - Ümit Öztürk

NOT: ATAKAŞ HATAYSPOR ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin ligden çekilmesi nedeniyle GALATASARAY A.Ş. ve FENERBAHÇE A.Ş. haftayı müsabaka oynamadan geçecektir.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery