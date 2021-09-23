Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Ligde 6. haftada Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.
Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Altay: 1-2
Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1
SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
24 Eylül 2021 Cuma
20:00 Altay - Beşiktaş
25 Eylül 2021 Cumartesi
13:30 Sivasspor - Karagümrük
16:00 Antalyaspor - Malatyaspor
19:00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
26 Eylül 2021 Pazar
13:30 Giresunspor - Kayserispor
16:00 Başakşehir - Rizespor
16:00 Hatayspor - Fenerbahçe
19:00 Galatasaray - Göztepe
27 Eylül 2021 Pazartesi
20:00 Kasımpaşa - Konyaspor
20:00 Trabzonspor - Alanyaspor
Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.
Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEŞİKTAŞ
|6
|4
|2
|0
|13
|5
|8
|14
|2.TRABZONSPOR
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|7
|14
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|4
|1
|1
|13
|4
|9
|13
|4.FENERBAHÇE
|6
|4
|1
|1
|8
|4
|4
|13
|5.ALTAY
|6
|4
|0
|2
|12
|8
|4
|12
|6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|6
|3
|3
|0
|9
|5
|4
|12
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|6
|4
|0
|2
|6
|9
|-3
|12
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|5
|11
|9.YUKATEL KAYSERİSPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|10
|10.GAZİANTEP
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|11.GALATASARAY
|6
|2
|2
|2
|8
|9
|-1
|8
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|6
|13.ADANA DEMİRSPOR
|6
|1
|3
|2
|8
|11
|-3
|6
|14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|6
|2
|0
|4
|7
|13
|-6
|6
|15.GÖZTEPE
|6
|1
|2
|3
|6
|9
|-3
|5
|16.KASIMPAŞA
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|-3
|5
|17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|-4
|5
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|6
|1
|0
|5
|4
|7
|-3
|3
|19.GZT GİRESUNSPOR
|6
|0
|1
|5
|1
|8
|-7
|1
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|0
|1
|5
|4
|13
|-9
|1
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Altay: 1-2
Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1
SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
24 Eylül 2021 Cuma
20:00 Altay - Beşiktaş
25 Eylül 2021 Cumartesi
13:30 Sivasspor - Karagümrük
16:00 Antalyaspor - Malatyaspor
19:00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
26 Eylül 2021 Pazar
13:30 Giresunspor - Kayserispor
16:00 Başakşehir - Rizespor
16:00 Hatayspor - Fenerbahçe
19:00 Galatasaray - Göztepe
27 Eylül 2021 Pazartesi
20:00 Kasımpaşa - Konyaspor
20:00 Trabzonspor - Alanyaspor