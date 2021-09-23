Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1, Alanyaspor'un da Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçların ardından 6. hafta tamamlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de puan durumu
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23 Eylül 2021 21:50
Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Ligde 6. haftada Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.

Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

  O G B M A Y Av. Puan
1.BEŞİKTAŞ 6 4 2 0 13 5 8 14
2.TRABZONSPOR 6 4 2 0 13 6 7 14
3.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 4 1 1 13 4 9 13
4.FENERBAHÇE 6 4 1 1 8 4 4 13
5.ALTAY 6 4 0 2 12 8 4 12
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 3 3 0 9 5 4 12
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 0 2 6 9 -3 12
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11
9.YUKATEL KAYSERİSPOR 6 3 1 2 8 6 2 10
10.GAZİANTEP 6 2 2 2 6 6 0 8
11.GALATASARAY 6 2 2 2 8 9 -1 8
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6
13.ADANA DEMİRSPOR 6 1 3 2 8 11 -3 6
14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6
15.GÖZTEPE 6 1 2 3 6 9 -3 5
16.KASIMPAŞA 6 1 2 3 5 8 -3 5
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 1 0 5 4 7 -3 3
19.GZT GİRESUNSPOR 6 0 1 5 1 8 -7 1
20.ÇAYKUR RİZESPOR 6 0 1 5 4 13 -9 1
SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Altay: 1-2

Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0

Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1

SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

24 Eylül 2021 Cuma

20:00 Altay - Beşiktaş

25 Eylül 2021 Cumartesi

13:30 Sivasspor - Karagümrük
16:00 Antalyaspor - Malatyaspor
19:00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

26 Eylül 2021 Pazar

13:30 Giresunspor - Kayserispor
16:00 Başakşehir - Rizespor
16:00 Hatayspor - Fenerbahçe
19:00 Galatasaray - Göztepe

27 Eylül 2021 Pazartesi

20:00 Kasımpaşa - Konyaspor
20:00 Trabzonspor - Alanyaspor


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