Süper Lig'de ilk yarının yerli raporu

Takım Futbolcu sayısı Türk Yabancı Türk dakika Yabancı dakika Adana Demirspor 25 11 14 6636 11053 Konyaspor 24 9 15 6185 11590 Hatayspor 26 12 14 7379 10390 Beşiktaş 29 14 15 5958 10829 Giresunspor 24 13 11 6880 10854 Alanyaspor 25 11 14 7722 10098 Sivasspor 25 11 14 8285 9534 Fenerbahçe 27 10 17 6261 11362 Antalyaspor 27 14 13 8400 8288 Galatasaray 30 14 16 5409 12309 Gaziantep FK 24 10 14 5877 11911 Ümraniyespor 25 13 12 7590 10218 İstanbulspor 25 11 14 10676 7052 Kasımpaşa 30 18 12 6072 11674 Başakşehir 28 11 17 7505 10315 MKE Ankaragücü 28 14 14 8307 9514 Trabzonspor 29 12 17 5521 12254 Fatih Karagümrük 27 14 13 5821 11908 Kayserispor 25 11 14 6069 11728

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Türk futbolculara en az Galatasaray, en fazla İstanbulspor şans verdi.Süper Lig'in ilk yarısında 19 takımda toplamda 234 Türk, 270 yabancı futbolcu forma giydi. Takımlar arasında en fazla yerli futbolcuya 18 kişiyle Kasımpaşa şans verdi. Lacivert-beyazlıları, 14'er Türk futbolcuyla Beşiktaş, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük izledi.Türk oyuncu sayısı bakımından en çok şans veren takımlardan olan Galatasaray'ın bu istatistiği dakikaya yansımadı. Sarı-kırmızılılar, dakika bazında bakıldığında 5 bin 409 dakikayla en az Türk futbolcuya süre tanıyan takım oldu. Sarı-kırmızılıları, 5 bin 521 dakikayla Trabzonspor ve 5 bin 821 dakikayla VavaCars Fatih Karagümrük takip etti.En fazla Türk oyuncunun süre aldığı takım ise 10 bin 676 dakikayla İstanbulspor oldu. Bu takımın ardından 8 bin 400 dakikayla Antalyaspor ve 8 bin 307 dakikayla MKE Ankaragücü sıralandı.En fazla yabancı oyuncusu ise 17'şer kişiyle Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor oynattı.Sezonun ilk yarısında 16 yabancı futbolcuya 12 bin 309 dakika süre veren Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıların ardından 12 bin 254 dakikayla Trabzonspor ve 11 bin 911 dakikayla Gaziantep FK geldi.Dakika bazından en az yabancı futbolcu oynatan takım ise 7 bin 52 dakikayla İstanbulspor oldu.Süper Lig'in ilk yarısında oynatılan Türk ve yabancı oyuncu sayıları ile bu oyunculara verilen toplam dakika şöyle: