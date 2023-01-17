Süper Lig'de ilk yarının yerli raporu

Ligin geride kalan 18 maçlık bölümünde Galatasaray, 14 Türk futbolcuya toplamda 5 bin 409 dakika süre verdi. İlk yarıda Türk futbolcuların en fazla sahada kaldığı takım 10 bin 676 dakikayla İstanbulspor olarak kayıtlara geçti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de ilk yarının yerli raporu
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17 Ocak 2023 14:23
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Türk futbolculara en az Galatasaray, en fazla İstanbulspor şans verdi.

Süper Lig'in ilk yarısında 19 takımda toplamda 234 Türk, 270 yabancı futbolcu forma giydi. Takımlar arasında en fazla yerli futbolcuya 18 kişiyle Kasımpaşa şans verdi. Lacivert-beyazlıları, 14'er Türk futbolcuyla Beşiktaş, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük izledi.

Türk oyuncu sayısı bakımından en çok şans veren takımlardan olan Galatasaray'ın bu istatistiği dakikaya yansımadı. Sarı-kırmızılılar, dakika bazında bakıldığında 5 bin 409 dakikayla en az Türk futbolcuya süre tanıyan takım oldu. Sarı-kırmızılıları, 5 bin 521 dakikayla Trabzonspor ve 5 bin 821 dakikayla VavaCars Fatih Karagümrük takip etti.

En fazla Türk oyuncunun süre aldığı takım ise 10 bin 676 dakikayla İstanbulspor oldu. Bu takımın ardından 8 bin 400 dakikayla Antalyaspor ve 8 bin 307 dakikayla MKE Ankaragücü sıralandı.

Yabancı oyuncularda durum

En fazla yabancı oyuncusu ise 17'şer kişiyle Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor oynattı.

Sezonun ilk yarısında 16 yabancı futbolcuya 12 bin 309 dakika süre veren Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıların ardından 12 bin 254 dakikayla Trabzonspor ve 11 bin 911 dakikayla Gaziantep FK geldi.

Dakika bazından en az yabancı futbolcu oynatan takım ise 7 bin 52 dakikayla İstanbulspor oldu.

Takımlara göre oyuncu sayısı

Süper Lig'in ilk yarısında oynatılan Türk ve yabancı oyuncu sayıları ile bu oyunculara verilen toplam dakika şöyle:

Takım Futbolcu sayısı Türk Yabancı Türk dakika Yabancı dakika
Adana Demirspor 25 11 14 6636 11053
Konyaspor 24 9 15 6185 11590
Hatayspor 26 12 14 7379 10390
Beşiktaş 29 14 15 5958 10829
Giresunspor 24 13 11 6880 10854
Alanyaspor 25 11 14 7722 10098
Sivasspor 25 11 14 8285 9534
Fenerbahçe 27 10 17 6261 11362
Antalyaspor 27 14 13 8400 8288
Galatasaray 30 14 16 5409 12309
Gaziantep FK 24 10 14 5877 11911
Ümraniyespor 25 13 12 7590 10218
İstanbulspor 25 11 14 10676 7052
Kasımpaşa 30 18 12 6072 11674
Başakşehir 28 11 17 7505 10315
MKE Ankaragücü 28 14 14 8307 9514
Trabzonspor 29 12 17 5521 12254
Fatih Karagümrük 27 14 13 5821 11908
Kayserispor 25 11 14 6069 11728
 

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