Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 22. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 12:15
Son güncelleme 22 Ocak 2024 12:34
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Salı:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek

*21. haftada Fenerbahçe - Samsunspor maçında görev yapan Bahattin Şimşek, Galatasaray maçına atandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise Fenerbahçe maçına atandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery