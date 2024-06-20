Süper Lig'de fon payı açıklandı!

Süper Lig'de 12'den fazla yabancı futbolcular için ödenecek fon payı açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de fon payı açıklandı!
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20 Haziran 2024 14:22
Son güncelleme 20 Haziran 2024 14:33
TFF, Süper Lig'de yeni sezonda 12'den fazla yabancı futbolcular için ödenecek fon payını açıkladı.

Fon payından alınacak rakamlar, altyapılar için kullanılacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12'den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1.000.000-TL alt yapı fon bedelini, transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip Federasyon'a ödemeleri
zorunludur."



Yetiştirme tazminatının hesaplanmasına ilişkin olarak kulüplerin dört ayrı kategoriye ayrılmasına ve kategorilerin aşağıdaki şekilde tespitine, sonraki sezonlarda yıllık TÜFE + ÜFE/2 oranında artış yapılmasına,



FYS sistemi üzerinden dijital olarak lisans işlemi gerçekleştirilen her bir profesyonel futbolcu için kulüplerin gelirlerinden aşağıdaki işlem gideri tutarların mahsup edilmesine karar verilmiştir.



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