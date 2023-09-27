Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırma kararı aldı.
Yapılan açıklamada, "11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME
Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı. Karadeniz ekibi, Sergen Yalçın ile anlaşamaması halinde Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay gibi listesinde yer alan diğer isimlerle görüşecek.
"YALÇIN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Hürriyet'e konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü isimle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan biri. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşme hâlindeyiz..." ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamada, "11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME
Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı. Karadeniz ekibi, Sergen Yalçın ile anlaşamaması halinde Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay gibi listesinde yer alan diğer isimlerle görüşecek.
"YALÇIN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Hürriyet'e konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü isimle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan biri. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşme hâlindeyiz..." ifadelerini kullandı.