Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırma kararı aldı.Yapılan açıklamada,denildi.Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı. Karadeniz ekibi, Sergen Yalçın ile anlaşamaması halinde Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay gibi listesinde yer alan diğer isimlerle görüşecek.Hürriyet'e konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "fadelerini kullandı.