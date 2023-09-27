Süper Lig'de flaş ayrılık!

Samsunspor, ilk 5 maçta alınan 1 puanın ardından Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de flaş ayrılık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 12:28
Son güncelleme 27 Eylül 2023 13:17
Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırma kararı aldı.



Yapılan açıklamada, "11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME

Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı. Karadeniz ekibi, Sergen Yalçın ile anlaşamaması halinde Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay gibi listesinde yer alan diğer isimlerle görüşecek.

"YALÇIN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Hürriyet'e konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü isimle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan biri. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşme hâlindeyiz..." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery