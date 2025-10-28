28 Ekim
Süper Lig'de ayrılık: Hüseyin Eroğlu
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Gençlerbirliği'nin açıklaması:

"Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Gençlerbirliği, Süper Lig'de bu sezon Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Başkent ekibi, geçen sezon Eroğlu idaresinde Trendyol 1. Lig'i 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkarmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
