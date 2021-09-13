Süper Lig'de 4. haftanın görünümü

Süper Lig'in dördüncü haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
Haftanın son gününde Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor karşılaşmaları yapıldı.
Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor ise GZT Giresunspor'u 1-0'la geçti.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda ise Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonluk yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Lig'de dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Altay: 3-1
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 2-0
Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 2-1
Trabzonspor-Galatasaray: 2-2
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: 1-0
Puan durumu
5. hafta programı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
17 Eylül Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)
Haftanın son gününde Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor karşılaşmaları yapıldı.
Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor ise GZT Giresunspor'u 1-0'la geçti.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda ise Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonluk yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Lig'de dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Altay: 3-1
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 2-0
Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 2-1
Trabzonspor-Galatasaray: 2-2
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: 1-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEŞİKTAŞ
|4
|3
|1
|0
|7
|0
|7
|10
|2.TRABZONSPOR
|4
|3
|1
|0
|10
|4
|6
|10
|3.FENERBAHÇE
|4
|3
|1
|0
|6
|1
|5
|10
|4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|4
|10
|5.GALATASARAY
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|3
|8
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|3
|6
|7
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|2
|1
|1
|7
|3
|4
|7
|8.YUKATEL KAYSERİSPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
|9.ALTAY
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|2
|6
|10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|4
|2
|0
|2
|4
|8
|-4
|6
|11.AYTEMİZ ALANYASPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|9
|-6
|6
|12.GÖZTEPE
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13.KASIMPAŞA
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|4
|0
|2
|2
|4
|6
|-2
|2
|17.ADANA DEMİRSPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|7
|-5
|2
|18.ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
|19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|4
|0
|0
|4
|2
|6
|-4
|0
|20.GZT GİRESUNSPOR
|4
|0
|0
|4
|0
|6
|-6
|0
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
17 Eylül Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)