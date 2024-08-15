Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programını açıkladı.
İşte Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı;
3. HAFTA
Cuma:
21.00 Alanyaspor - Göztepe
Cumartesi:
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
Pazar:
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - Başakşehir
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Rizespor - Fenerbahçe
Pazartesi:
21.00 Trabzonspor - Kayserispor
4. HAFTA
Cuma:
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor
Cumartesi:
19.15 Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray
Pazar:
19.15 Başakşehir - Antalyaspor
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor
İşte Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı;
3. HAFTA
Cuma:
21.00 Alanyaspor - Göztepe
Cumartesi:
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
Pazar:
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - Başakşehir
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Rizespor - Fenerbahçe
Pazartesi:
21.00 Trabzonspor - Kayserispor
4. HAFTA
Cuma:
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor
Cumartesi:
19.15 Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray
Pazar:
19.15 Başakşehir - Antalyaspor
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor
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