Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programını açıkladı.

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Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
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15 Ağustos 2024 16:50
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 17:04
TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programını açıkladı.

İşte Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı;

3. HAFTA

Cuma:

21.00 Alanyaspor - Göztepe

Cumartesi:

19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

Pazar:

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - Başakşehir
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Rizespor - Fenerbahçe

Pazartesi:

21.00 Trabzonspor - Kayserispor

4. HAFTA

Cuma:

21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor

Cumartesi:

19.15 Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray

Pazar:

19.15 Başakşehir - Antalyaspor
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor



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